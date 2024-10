Rozzano, fiaccolata per Manuel Mastrapasqua. La famiglia: "Ergastolo lo paghiamo noi" FOTO (Di domenica 13 ottobre 2024) Circa 400 persone hanno partecipato al corteo silenzioso che è partito dalla piazza del municipio, è arrivato sotto l'abitazione della famiglia del 31enne e poi è proseguito fino a viale Romagna, dove il ragazzo è stato aggredito. In testa la sorella e il fratello della vittima, presente anche il sindaco. "Giustizia per Manuel" e "Vergogna", hanno gridato alcuni dei partecipanti. Il 19enne Daniele Rezza lunedì deve rispondere davanti al gip di omicidio e rapina Tg24.sky.it - Rozzano, fiaccolata per Manuel Mastrapasqua. La famiglia: "Ergastolo lo paghiamo noi" FOTO Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Circa 400 persone hanno partecipato al corteo silenzioso che è partito dalla piazza del municipio, è arrivato sotto l'abitazione delladel 31enne e poi è proseguito fino a viale Romagna, dove il ragazzo è stato aggredito. In testa la sorella e il fratello della vittima, presente anche il sindaco. "Giustizia per" e "Vergogna", hanno gridato alcuni dei partecipanti. Il 19enne Daniele Rezza lunedì deve rispondere davanti al gip di omicidio e rapina

