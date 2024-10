Reggina, mister Pergolizzi: "Questa sconfitta mi fa male, un episodio ha fatto la differenza" (Di domenica 13 ottobre 2024) C’è inevitabilmente amarezza nello spogliatoio della Reggina dopo la sconfitta per 1 a 0 rimediata sul campo del Siracusa. “Peccato, i ragazzi hanno fornito una buona prestazione contro una formazione forte ed esperta – ha dichiarato il tecnico Rosario Pergolizzi al termine del match -. Sono Reggiotoday.it - Reggina, mister Pergolizzi: "Questa sconfitta mi fa male, un episodio ha fatto la differenza" Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) C’è inevitabilmente amarezza nello spogliatoio delladopo laper 1 a 0 rimediata sul campo del Siracusa. “Peccato, i ragazzi hanno fornito una buona prestazione contro una formazione forte ed esperta – ha dichiarato il tecnico Rosarioal termine del match -. Sono

