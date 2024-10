Persona investita sui binari: sospesi i treni sulla Bologna-Ancona (Di domenica 13 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BolognaTODAYCircolazione sospesa sulla linea Bologna-Ancora per l’investimento di una Persona sui binari in prossimità di Cesena. Lo rende noto trenitalia. La sospensione della circolazione è iniziata alle 12 e sul posto è intervenuta l’autorità Bolognatoday.it - Persona investita sui binari: sospesi i treni sulla Bologna-Ancona Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DITODAYCircolazione sospesalinea-Ancora per l’investimento di unasuiin prossimità di Cesena. Lo rende nototalia. La sospensione della circolazione è iniziata alle 12 e sul posto è intervenuta l’autorità

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragedia sui binari - treno travolge e uccide una persona a un passaggio a livello : circolazione sospesa tra Napoli e Cancello - Una persona, di cui al momento non si conoscono le generalità, è stata investita e uccisa da un treno ad un passaggio a livello di Acerra, in provincia di Napoli. L'incidente... (Leggo.it)

Treni sospesi tra Bologna e Venezia : una persona investita sui binari. Possibili cancellazioni per Alta velocità e Intercity - Notizia in aggiornamento . Non solo disagi tra l’Emilia Romagna e il Veneto. Bologna, 4 ottobre 2024 - Treni sospesi sulla linea Bologna-Venezia, una persona è rimasta investita nella tratta tra Castelmaggiore e San Pietro in Casale, nel Bolognese. Le Ferrovie dello Stato fanno sapere, infatti, che i treni Alta Velocità, Intercity e regionali potranno subire deviazioni, limitazioni di ... (Ilrestodelcarlino.it)

Chiusa la metro M3 a Milano - Atm : “Una persona sui binari tra Porta Romana e San Donato” - Si consiglia di tenersi aggiornati tramite l’app o la pagina di Arm su X. I viaggiatori devono considerare maggiori tempi di attesa sul resto della linea. La linea M3 della metropolitana di Milano è stata chiusa mercoledì intorno alle 14 tra le stazioni di Porta Romana e San Donato dopo un tentativo di suicidio da parte di una persona che si sarebbe gettata sui binari. (Ilgiorno.it)