Peroni: «Parole di Frattesi giuste, andare oltre il politically correct»

(Di domenica 13 ottobre 2024) L’Italia domani giocherà contro Israele e sarà della partita anche Davide. Il centrocampista, secondo, ha dettocorrette ieri in conferenza stampa.– Giulioa Sportitalia ha commentato positivamente ledi ieri in conferenza stampa di Davidesull’attuale qualità della Nazionale in confronto con quelle precedenti: «Ha detto la verità, però detto questo l’Italia sta acquisendo anima ma meno personalità. Contro il Belgio ha dimostrato in parte di averla, avere un uomo in meno e tracimare in quel modo è segno di come la squadra debba crescere.ha fatto bene, ha detto la verità, ogni tanto è giustoil. Questa nazionale oggi è interessante, manca forse il fuoriclasse, ma è molto futuribile. Devo secondo me migliorare nell’autostima».