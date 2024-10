Sport.quotidiano.net - Oggi a Osimo. Manisera: "Montefano, fatti valere con il gioco»

(Di domenica 13 ottobre 2024) "Servirà l’atteggiamento giusto per dare continuità a quanto stiamo costruendo". Luca, allenatore del, parla del match di. " Insettimana – aggiunge – ho visto cose estremamente positive. Dovremo andare in campo con l’atteggiamento mostrato nella partita contro i Portuali Dorica, occorre mettere sul piatto della bilancia convinzione, stiamo lavorando sodo, stiamo crescendo in idee e, indipendentemente da chi giocherà, occorrerà lo spirito giusto per dimostrare a chi ci sta vicino che la squadra è attaccata ai colori del paese". La strada imboccata nella preparazione deve essere percorsa fino in fondo per aprire un nuovo capitolo deldopo le ultime positive stagioni e dopo il rinnovamento.