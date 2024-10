MotoGP: classifica piloti aggiornata dopo GP Giappone 2024 (Di domenica 13 ottobre 2024) La classifica piloti del Mondiale di MotoGP aggiornata dopo la gara del GP del Giappone 2024, sedicesimo appuntamento della stagione. Pecco Bagnaia vince sul circuito di Motegi davanti al leader del Mondiale e gli rosicchia qualche altro punto in classifica: ora ci sono 10 lunghezze di vantaggio per lospagnolo sul due volte campione del mondo. Marquez guadagna su Bastianini e ora si porta a -2 dall’altro pilota ufficiale Ducati. Di seguito la classifica completa. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ladel Mondiale dila gara del GP del, sedicesimo appuntamento della stagione. Pecco Bagnaia vince sul circuito di Motegi davanti al leader del Mondiale e gli rosicchia qualche altro punto in: ora ci sono 10 lunghezze di vantaggio per lospagnolo sul due volte campione del mondo. Marquez guadagna su Bastianini e ora si porta a -2 dall’altro pilota ufficiale Ducati. Di seguito lacompleta.

