Manovra 2025, tra pochi giorni il varo del provvedimento: verso spending review da 4 miliardi di euro. A rischio i fondi per la scuola? (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, rassicura famiglie e imprese: la Manovra di bilancio 2025 sarà "equilibrata" e non richiederà loro alcun sacrificio. L'articolo Manovra 2025, tra pochi giorni il varo del provvedimento: verso spending review da 4 miliardi di euro. A rischio i fondi per la scuola? . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, rassicura famiglie e imprese: ladi bilanciosarà "equilibrata" e non richiederà loro alcun sacrificio. L'articolo, traildelda 4di. Aper la? .

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra 2025 - cosa sarà previsto per la scuola? In arrivo fondi per aumento stipendi e Carta del Docente 500 euro anche ai precari - Mentre si delinea il quadro della nuova Legge di Bilancio, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato lo stanziamento di 3 miliardi di euro destinati al rinnovo dei contratti del personale docente. . L'articolo Manovra 2025, cosa sarà previsto per la scuola? In arrivo fondi per aumento stipendi e Carta del Docente 500 euro anche ai precari sembra essere il ... (Orizzontescuola.it)

Tensioni nella maggioranza. Manovra 2025 - caccia alle risorse. Gasparri : gli estimi non si toccano - Però su altri temi, tipo la cittadinanza, volano ancora stracci. Dunque la nostra proposta è più attenta. “La coalizione regge, anche se ci saranno senza’altro le fisiologiche frizioni di sempre. Sono intese tecniche che possono generare una flusso positivo che incide sui bilanci”. La Confedilizia, che tutela la casa e contrasta la tassazione, ha spiegato le regole che vigono in questi casi. (Quotidiano.net)

Manovra 2025 - Meloni : “Schlein vuole la patrimoniale - noi vogliamo abbassare le tasse - non chiederemo nuovi sacrifici” - VIDEO - “Nonostante dall'o . La premier ha smentito le voci che la accuserebbero di voler introdurre nuove tasse con la manovra economica 2025. In un video pubblicato sui social, Giorgia Meloni ha rassicurato che non ci saranno “aumenti sulle tasse” e che il governo non “graverà ulteriormente sugli italiani”. (Ilgiornaleditalia.it)