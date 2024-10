Terzotemponapoli.com - Legrottaglie: “Conte oggi è un valore aggiunto in Serie A”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Nicola, ex difensore della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Per l’ex difensore Napoli ed Inter davanti a tutte inA. Per lui chance in più per il Napoli di Antonioche non disputa partite di Coppa. La Juventus, sempre per l’ex calciatore, è un progetto che darà i suoi frutti tra qualche anno. Di seguito le sue parole nell’intervista al quotidiano sportivo torinese.: “Juventus? Dire chesi vincerà lo scudetto non si può dire” Così l’ex difensore bianconero: “Juventus? Dire chesi vincerà lo scudetto non si può dire. Ma c’è un progetto, un lavoro che nei prossimi 2-3 anni porterà la Juventus sicuramente a essere una squadra vincente. Quest’anno credo che Napoli e Inter siano un passo ancora avanti.