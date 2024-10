Ilrestodelcarlino.it - La processione della Vergine chiude il Festone di Decima

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ildi San Matteooggi la sua kermesse di spettacoli, bancarelle, sport e attività per bambini. Nel teatro parrocchiale, mattina e pomeriggio, è aperta la pesca di beneficenza, mentre in via Cento si trovano le aree commerciali e gli stand gastronomici e ‘I giochi di una volta’, per i bambiniprimaria e per i ragazzi delle medie, a cura de LaScuola. In piazza 5 Aprile, animazione con Goose Party, dj set e band a cura di Pro Loco, Vespa Club e Goose social club. In piazza Fratelli Cervi, pigiatura dell’uva, in piazza Mezzacasa, esibizione di ballo ed animazione a cura dell’associazione Ritmo Danza. In occasionefesta i volontariProtezione civile hanno allestito uno stand.