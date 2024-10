Israele: tank in Unifil era sotto fuoco (Di domenica 13 ottobre 2024) 20.24 Alla luce dell'incidente denunciato da Unifil,le forze armate israeliane hanno risposto sostenendo che i carri armati sono entrati all'interno della posizione Onu nel sud del Libano nel tentativo di evacuare soldati rimasti feriti dal fuoco anticarro. Per lo stesso motivo, sono stati usati fumogeni per coprire l'attività dei soldati e facilitare l'evacuazione, ha aggiunto l'Idf. Il carro armato israeliano che ha colpito e danneggiato una postazione delle Forze di pace Onu in Libano era sotto pesante fuoco nemico, dice l'Idf. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 13 ottobre 2024) 20.24 Alla luce dell'incidente denunciato da,le forze armate israeliane hanno risposto sostenendo che i carri armati sono entrati all'interno della posizione Onu nel sud del Libano nel tentativo di evacuare soldati rimasti feriti dalanticarro. Per lo stesso motivo, sono stati usati fumogeni per coprire l'attività dei soldati e facilitare l'evacuazione, ha aggiunto l'Idf. Il carro armato israeliano che ha colpito e danneggiato una postazione delle Forze di pace Onu in Libano erapesantenemico, dice l'Idf.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele - un lunedì di fuoco. Razzi da Hamas e raid in Libano - Un gesto di disobbedienza civile verso l’esecutivo, e anche di delusione nei confronti dell’opposizione parlamentare che in questi mesi appare inerte e confusa. GLI ATTACCHI Ma per tutta la giornata il Paese è stato tormentato da continui attacchi dal Libano (150 razzi degli Hezbollah), da Gaza (5 razzi M90 di Hamas, con una gittata di 90 chilometri) ed anche dallo Yemen con un missile ... (Quotidiano.net)

L’Iran definisce Netanyahu «Hitler dell’età moderna» e lancia un avvertimento a Israele : «Non giocare con il fuoco» - «I recenti attacchi israeliani contro luoghi sacri, scuole, moschee e centri medici in Palestina e in Libano, con armi fornite dagli Stati Uniti, ricordano all’opinione pubblica i crimini dell’Isis», afferma. . Alla vigilia dell’anniversario del 7 ottobre, mentre Israele innalza le misure di sicurezza, dall’Iran arrivano nuovi attacchi (verbali) a Benjamin Netanyahu e ai vertici delle ... (Open.online)

L’Iran definisce Netanyahu «Hitler dell’età moderna» e lancia un avvertimento a Israele : «Non giocare con il fuoco» - «I recenti attacchi israeliani contro luoghi sacri, scuole, moschee e centri medici in Palestina e in Libano, con armi fornite dagli Stati Uniti, ricordano all’opinione pubblica i crimini dell’Isis», afferma. «La continuazione della politica di terrore e di uccisioni di massa contro la Nazione palestinese oppressa, che è stata sfollata dalle proprie case e si è rifugiata in luoghi di culto, ... (Open.online)