Israele ci ripensa: Russia fornisce a Iran armi sofisticate (Di domenica 13 ottobre 2024) L'attacco di Israele all'Iran sembrerebbe rinviato poich* la Russia gli ha rifornito diversi sistemi sofisticati di attacco e di difesa. L'articolo Israele ci ripensa: Russia fornisce a Iran armi sofisticate proviene da LE VOCI DI DENTRO. Lucascialo.it - Israele ci ripensa: Russia fornisce a Iran armi sofisticate Leggi tutta la notizia su Lucascialo.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L'attacco diall'sembrerebbe rinviato poich* lagli ha rifornito diversi sistemi sofisticati di attacco e di difesa. L'articolociproviene da LE VOCI DI DENTRO.

