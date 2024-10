Inveisce contro la moglie e aggredisce i carabinieri intervenuti per salvare la donna: fermato col taser (Di domenica 13 ottobre 2024) Se la prende con la moglie e poi aggredisce i carabinieri intervenuti per difendere la donna. L'uomo è stato arrestato. E' accaduto attorno alle ore 20 di ieri (12 ottobre), quando alla centrale operativa della Compagnia di Capua è giunta una telefonata da parte di una 53enne che lamentava di Casertanews.it - Inveisce contro la moglie e aggredisce i carabinieri intervenuti per salvare la donna: fermato col taser Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Se la prende con lae poiper difendere la. L'uomo è stato arrestato. E' accaduto attorno alle ore 20 di ieri (12 ottobre), quando alla centrale operativa della Compagnia di Capua è giunta una telefonata da parte di una 53enne che lamentava di

