Incontro per i diritti con Inner wheel club

Mercoledì 16 ottobre, alle 17, nuovo appuntamento del calendario culturale organizzato dall'Edicola della Legalità, in Piazza Martiri della Libertà, dall'Associazione Nicola Ciardelli ODV ,questa volta insieme con l'Inner wheel club Pisa. L'Incontro, rivolto alla cittadinanza e agli insegnanti e studenti delle scuole superiori, intende stimolare un momento di riflessione sui temi della legalità e del rispetto dei diritti umani. Pierluigi Nieri parlerà della presenza del Granduca nel Palazzo del Lungarno, dove nel 2018 è stata apposta una lapide che celebra la firma dell'abolizione della pena di morte e tortura. Cristina Cagianelli, storica dell'arte, insegnante e socia Inner wheel, L'Incontro che si terrà mercoledì è un segno forte di condivisione di intenti tra diverse realtàcittadine al fine di promuovere cultura e valori etici.

