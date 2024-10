Incidenti sul lavoro, Mattarella: “Lavoro e sicurezza sono diritti inscindibili” (Di domenica 13 ottobre 2024) Per il capo dello stato "ogni vita persa, ogni vita compromessa chiama un impegno corale per prevenire ulteriori perdite della salute e della dignità di chi lavora" L'articolo Incidenti sul Lavoro, Mattarella: “Lavoro e sicurezza sono diritti inscindibili” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Incidenti sul lavoro, Mattarella: “Lavoro e sicurezza sono diritti inscindibili” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Per il capo dello stato "ogni vita persa, ogni vita compromessa chiama un impegno corale per prevenire ulteriori perdite della salute e della dignità di chi lavora" L'articolosul: “” proviene da Il Difforme.

