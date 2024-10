Haaland? Macché, segna Arnautovic! Sbloccata Austria-Norvegia (Di domenica 13 ottobre 2024) Marko Arnautovic sblocca subito il match tra Austria e Norvegia. Il centravanti dell’Inter non si fa attendere a differenza di Erling Braut Haaland. SUBITO IN RETE – Arnautovic c’è e Haaland che fa? Il centravanti dell’Inter sblocca subito, dopo appena otto minuti, il match tra Austria e Norvegia di Nations League. Christoph Baumgartner, dopo aver dato un’occhiata in giro, ha pescato proprio Marko Arnautovic, che da fuori area calcia un missile senza pensarci troppo. Super gol quindi del giocatore nerazzurro, che porta avanti la sua Nazionale. Il capitano dell’Austria, dopo essere entrato dalla panchina col Kazakista, è partito stavolta titolare e si è fatto subito sentire. Inter-news.it - Haaland? Macché, segna Arnautovic! Sbloccata Austria-Norvegia Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Markosblocca subito il match tra. Il centravanti dell’Inter non si fa attendere a differenza di Erling Braut. SUBITO IN RETE –c’è eche fa? Il centravanti dell’Inter sblocca subito, dopo appena otto minuti, il match tradi Nations League. Christoph Baumgartner, dopo aver dato un’occhiata in giro, ha pescato proprio Marko, che da fuori area calcia un missile senza pensarci troppo. Super gol quindi del giocatore nerazzurro, che porta avanti la sua Nazionale. Il capitano dell’, dopo essere entrato dalla panchina col Kazakista, è partito stavolta titolare e si è fatto subito sentire.

