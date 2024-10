Giluio Ciccone, un terzo posto al Lombardia dietro i mostri sacri per dare un calcio ad un 2024 sfortunato (Di domenica 13 ottobre 2024) Nella giornata dell'addio alle corse dell'amico, compagno di squadra e corregionale Dario Cataldo, riecco Giulio Ciccone! Non ha vinto la Classica Monumento di fine stagione, il Giro di Lombardia, ma è salito sul podio, occupando il gradino più basso, dietro i due mostri sacri del ciclismo Chietitoday.it - Giluio Ciccone, un terzo posto al Lombardia dietro i mostri sacri per dare un calcio ad un 2024 sfortunato Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Nella giornata dell'addio alle corse dell'amico, compagno di squadra e corregionale Dario Cataldo, riecco Giulio! Non ha vinto la Classica Monumento di fine stagione, il Giro di, ma è salito sul podio, occupando il gradino più basso,i duedel ciclismo

