Ilrestodelcarlino.it - Fermana al test Vigor:: "Vogliamo crescere"

(Di domenica 13 ottobre 2024) E’ il quarto derby stagionale per la, il secondo al Bruno Recchioni in questa stagione, dove arriva oggi alle 15 unaSenigallia seconda della classe c on il dente avvelenato per quanto è accaduto domenica scorsa con il Chieti, tanto da presentare ricorso per errore tecnico anche se le possibilità che venga accolto sono praticamente nulle. Squadra solida ladi Aldo Clementi che domenica ha ritrovato anche il bomber e capitano Pesaresi con una doppietta da subentrato nel 4-3-1-2 (o 4-3-3 a seconda della posizione di Gabbianelli) che il tecnico senigagliese ha disegnato addosso ai suoi ragazzi.