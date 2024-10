Far conoscere ai più piccoli il mondo della bici. La Polisportiva Albergo vara tre open day (Di domenica 13 ottobre 2024) Sono tre gli appuntamenti organizzati dalla scuola di ciclismo della Polisportiva Albergo per far scoprire ai più piccoli il mondo del ciclismo. Domenica 13 ottobre la società sarà presente al Parco Giotto di Arezzo dalle ore 15.30 alle 19 per far provare una vera bici da corsa a tutti i bambini che lo vorranno. Per i genitori, invece, i rappresentanti della scuola saranno a disposizione per dare tutte le informazioni sulle attività che vengono portate avanti. Domenica 20 e 27 ottobre, invece, cambio location. Tutti i bambini e gli adulti che lo vorranno saranno accolti al MTB Park "Il Boschetto" di Civitella in Val di Chiana per provare i percorsi che sono al proprio interno. In questo caso sarà necessario venire con la propria Mountain bike ed è obbligatorio il Casco. Sport.quotidiano.net - Far conoscere ai più piccoli il mondo della bici. La Polisportiva Albergo vara tre open day Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Sono tre gli appuntamenti organizzati dalla scuola di ciclismoper far scoprire ai piùildel ciclismo. Domenica 13 ottobre la società sarà presente al Parco Giotto di Arezzo dalle ore 15.30 alle 19 per far provare una verada corsa a tutti i bambini che lo vorranno. Per i genitori, invece, i rappresentantiscuola saranno a disposizione per dare tutte le informazioni sulle attività che vengono portate avanti. Domenica 20 e 27 ottobre, invece, cambio location. Tutti i bambini e gli adulti che lo vorranno saranno accolti al MTB Park "Il Boschetto" di Civitella in Val di Chiana per provare i percorsi che sono al proprio interno. In questo caso sarà necessario venire con la propria Mountain bike ed è obbligatorio il Casco.

