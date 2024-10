Daniele Rezza, chi è il killer di Manuel Mastrapasqua. L'idea di scappare in Francia e la confessione: «Ho fatto una ca**ata» (Di domenica 13 ottobre 2024) Ha aspettato poco più di 24 ore prima di consegnarsi alle forze delle ordine Daniele Rezza. È la mattina di sabato 12 ottobre. Il 19enne è alla stazione di Alessandria e decide Leggo.it - Daniele Rezza, chi è il killer di Manuel Mastrapasqua. L'idea di scappare in Francia e la confessione: «Ho fatto una ca**ata» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ha aspettato poco più di 24 ore prima di consegnarsi alle forze delle ordine. È la mattina di sabato 12 ottobre. Il 19enne è alla stazione di Alessandria e decide

Così Daniele Rezza ha ucciso Manuel Mastrapasqua per delle cuffiette - Daniele Rezza, 20 anni da compiere a novembre, è in stato di fermo con l'accusa di aver accoltellato al petto Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a Rozzano, nel Milanese, nella notte tra il 10 e l'11 ottobre. Il magazziniere del Carrefour, morto mentre rientrava a casa dopo il turno serale di... (Today.it)

Daniele Rezza - chi è il 19enne che ha ucciso Manuel Mastrapasqua - Non mi sono accorto di averlo ucciso, non l’ho nemmeno visto cadere a terra, sono scappato subito». Alle :,57 lo ha bloccato sul marciapiede: “Dammi qualcosa”, poi gli ha preso le cuffie dalla testa. Quella confessione, apparentemente casuale, si collega subito a un omicidio che aveva scosso l’opinione pubblica il giorno precedente. (Thesocialpost.it)

Daniele Rezza - chi è il 19enne che ha ucciso Manuel Mastrapasqua - Nella foto i rilievi dei carabinieri Per Pincioni - Cangemi Foto MDF La rapina L’ipotesi della prima ora ha trovato conferme: l’uomo, che stava rientrando a casa dopo aver finito il turno nel punto vendita Carrefour di via Farini, sarebbe stato ucciso per un paio di cuffioni blu da 15 euro. 56, e in quel momento avviene l’aggressione. (Ilgiorno.it)