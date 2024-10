Ilrestodelcarlino.it - Copparo-Gallo al ’Preziosa’, aria di big match

(Di domenica 13 ottobre 2024) Derby ferrarese dalle opposte motivazioni al "Preziosa" di, dove i rossoblù attendono i galletti primi in classifica, sia pure in numerosa compagnia. Il presidente granata, Carlo Baldissara, non si fida: "è una piazza con una grande tradizione calcistica, tradizionalmente per noi è un campo ostico. L’anno scorso abbiamo perso sotto i colpi di Davo, ora punto di forza del Mesola, in una categoria superiore. Ma c’è il fratello minore, che promette altrettanto bene, sperando faccia gol dalla partita successiva".(nella foto Panzavolta) senza Alessio Manservisi, una grossa perdita, era in grande forma, oltre al lungodegente Ierardi; nelinvece rientra Jacopo Benini.