Cisterna-Piacenza oggi in tv | canale orario e diretta streaming Superlega 2024 2025 volley maschile

(Di domenica 13 ottobre 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la terza giornata di andata del campionato didi. Gli uomini di Guillermo Falasca, dopo la bruciante sconfitta al tie-break sul campo di Verona, vuole sfruttare il sostegno del proprio pubblico per conquistare altri punti importanti contro una delle big del campionato. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono i biancorossi di Andrea Anastasi, reduci invece dai successi contro Modena e Monza e a caccia del terzo sigillo. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 13 ottobre al Palasport didi Latina. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida trae Gas Sales Bluenergydella massima serie del campionato italiano di