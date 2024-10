Basket, Serie A: Trento riaggancia Virtus e Trieste (Di domenica 13 ottobre 2024) Bologna, 13 ottobre 2024 – A poco meno di ventiquattro ore di distanza dai successi ottenuti da Pallacanestro Trieste e Virtus Segafredo Bologna negli anticipi della terza giornata del campionato di Serie A di Basket, si è ricomposto il terzetto in vetta alla classifica: la Dolomiti Energia Trentino ha infatti piegato la Openjobmetis Varese con un pirotecnico 106-100 conquistando il terzo successo in altrettante gare di campionato disputate. Resta invece ancora ferma nel gruppetto in fondo alla classifica, a quota zero punti, la Openjobmetis che – trascinata da uno scatenato Jaylen Hands (miglior realizzatore del match con 34 punti) – ha cercato di allungare nel terzo quarto entrando negli spogliatoi sul +8 (50-58). Nel terzo quarto, però, un clamoroso blackout e il 14-1 che ha permesso a Trento di girare l’inerzia del match. Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: Trento riaggancia Virtus e Trieste Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Bologna, 13 ottobre 2024 – A poco meno di ventiquattro ore di distanza dai successi ottenuti da PallacanestroSegafredo Bologna negli anticipi della terza giornata del campionato diA di, si è ricomposto il terzetto in vetta alla classifica: la Dolomiti Energia Trentino ha infatti piegato la Openjobmetis Varese con un pirotecnico 106-100 conquistando il terzo successo in altrettante gare di campionato disputate. Resta invece ancora ferma nel gruppetto in fondo alla classifica, a quota zero punti, la Openjobmetis che – trascinata da uno scatenato Jaylen Hands (miglior realizzatore del match con 34 punti) – ha cercato di allungare nel terzo quarto entrando negli spogliatoi sul +8 (50-58). Nel terzo quarto, però, un clamoroso blackout e il 14-1 che ha permesso adi girare l’inerzia del match.

