Dilei.it - Ascolti tv del 12 ottobre: è scontro tra Ballando con le stelle e Tu sì que vales

(Di domenica 13 ottobre 2024) La sfida deglitv del sabato sera è certamente la più avvincente dell’intera settimana. E sì, perché i competitor principali schierano le loro teste di serie. Da un lato, Milly Carlucci conduce la nuova edizione dicon lee dall’altro Tu sì que, con Maria De Filippi nella particolare giuria che conta sulla presenza di Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto. Commentatrice a bordo campo e capo-popolo è ancora Sabrina Ferilli, mentre su Rai1 – nel medesimo ruolo – è stata riconfermata Rossella Erra. In queste prime settimane di messa in onda, la sfida è stata un testa a testa con il programma di Canale5 che non è mai riuscito a svettare davvero, perdendo addirittura la corsa nella puntata di debutto.