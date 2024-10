Arca SGR vince la Barcolana 56, terzo il “Fiamme Gialle-Nice” (Di domenica 13 ottobre 2024) TRIESTE (ITALPRESS) – Arca SGR vince la Barcolana 56 presented by Generali tagliando il traguardo in 1 ora, 28 minuti e 14 secondi. Secondo posto per Prosecco Doc Shockwave 3 con 1 ora, 30 minuti e 27 secondi e terzo posto per Fiamme Gialle Nice con 1 ora, 37 minuti e 55 secondi. Grande successo per la Guardia di Finanza che con il suo Gruppo Sportivo Fiamme Gialle è arrivata terza su oltre 1700 imbArcazioni che hanno preso parte alla 56ª edizione della Barcolana a Trieste, l’ultimo dei cinque eventi sportivi previsti per le celebrazioni dei 250 anni dalla fondazione del Corpo. La gara si è aperta con una suggestiva esibizione della Banda musicale della Guardia di Finanza in Piazza Unità d’Italia. Gli atleti hanno gareggiato con l’imbArcazione “Fiamme Gialle-Nice” e preso parte alle numerose attività della settimana, con molti ospiti presenti sia a terra che in mare. Unlimitednews.it - Arca SGR vince la Barcolana 56, terzo il “Fiamme Gialle-Nice” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di domenica 13 ottobre 2024) TRIESTE (ITALPRESS) –SGRla56 presented by Generali tagliando il traguardo in 1 ora, 28 minuti e 14 secondi. Secondo posto per Prosecco Doc Shockwave 3 con 1 ora, 30 minuti e 27 secondi eposto percon 1 ora, 37 minuti e 55 secondi. Grande successo per la Guardia di Finanza che con il suo Gruppo Sportivoè arrivata terza su oltre 1700 imbzioni che hanno preso parte alla 56ª edizione dellaa Trieste, l’ultimo dei cinque eventi sportivi previsti per le celebrazioni dei 250 anni dalla fondazione del Corpo. La gara si è aperta con una suggestiva esibizione della Banda musicale della Guardia di Finanza in Piazza Unità d’Italia. Gli atleti hanno gareggiato con l’imbzione “” e preso parte alle numerose attività della settimana, con molti ospiti presenti sia a terra che in mare.

