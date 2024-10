VIDEO | Abbandono dei rifiuti e cinghiali, la rabbia del sindaco:"Sappiamo chi siete, avete le ore contate" (Di sabato 12 ottobre 2024) “Sappiamo chi abbandona i rifiuti nel territorio di Spadafora. Abbiamo VIDEO, conosciamo i nomi e cognomi e dovranno rispondere del reato penale di Abbandono di rifiuti. Verranno tutti identificati e denunciati. Incivili, avete le ore contate”.Lo scrive il sindaco di Spadafora Lillo Pistone Messinatoday.it - VIDEO | Abbandono dei rifiuti e cinghiali, la rabbia del sindaco:"Sappiamo chi siete, avete le ore contate" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “chi abbandona inel territorio di Spadafora. Abbiamo, conosciamo i nomi e cognomi e dovranno rispondere del reato penale didi. Verranno tutti identificati e denunciati. Incivili,le ore”.Lo scrive ildi Spadafora Lillo Pistone

