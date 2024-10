Oasport.it - United Rugby Championship: Treviso bella e convincente. Battuti gli Sharks

(Di sabato 12 ottobre 2024) Si è conclusa allo stadio di Monigo la sfida valevole per la quarta giornata dell’e in campo sono scesi i padroni di casa della Benettone i sudafricani. Partita fondamentale per i veneti, dopo un avvio di stagione deludente, contro una squadra molto pericolosa. Ecco come è andata. Avvio molto equilibrato, con gliche provano a fare la partita, mache difende con ordine e senza grosse difficoltà. Al 9’ fallo dei sudafricani e Benetton che può andare sulla piazzola con Umaga e punteggio che va sul 3-0. Torna, però, a spingere la squadra ospite, che si trova troppo comodamente sui 5 metri biancoverdi e obbliga i padroni di casa al fallo. Piazzato per Masuku e punteggio sul 3-3. Torna in attacco la Benetton, nuovo fallo dei sudafricani e questa volta la Benetton sceglie la touche.