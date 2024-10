Liberoquotidiano.it - "Un miracolo?". Antonella Clerici sconvolgente: "Cos'ho visto prima di essere operata"

(Di sabato 12 ottobre 2024)si lascia andare a una commovente confessione. Da pocoper un tumore alle ovaie, la conduttrice ammette didevota al Beato Carlo Acutis, il santo dei Millennial, morto a 15 anni per una leucemia fulminante e molto presto proclamato Santo. "Pochi giornidi scoprire un problema di salute, il volto di Carlo Acutis mi appariva in continuazione mentre aprivo il telefono per navigare. Era come se mi stesse cercando.dell'intervento ho pregato lui, perché, pur non frequentando assiduamente la Chiesa, ho sempre avuto fede", spiega sui social. Una volta che tutto è finito nel migliore dei modi, aggiunge, "il volto di Carlo è scomparso dal mio schermo.Ora, per rivederlo, devo cercarlo appositamente.