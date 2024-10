"Tutti mi chiedono di convocare la Meloni ma nessuno di approfondire i dossieraggi" (Di sabato 12 ottobre 2024) Il presidente del Senato: "In altri contesti queste continue intrusioni nella vita privata sarebbero di una gravità inaudita" Ilgiornale.it - "Tutti mi chiedono di convocare la Meloni ma nessuno di approfondire i dossieraggi" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il presidente del Senato: "In altri contesti queste continue intrusioni nella vita privata sarebbero di una gravità inaudita"

Stipendio docenti : “1600 euro netti - ma tante spese. 250 per la benzina - 550 per un bilocale - più bollette e altri bisogni primari. Ci chiedono tutti i sacrifici possibili - ma non abbiamo una gratificazione” - L'articolo Stipendio docenti: “1600 euro netti, ma tante spese. 250 per la benzina, 550 per un bilocale, più bollette e altri bisogni primari. Luigi, 31 anni, insegnante precario come tanti altri, racconta, in un'intervista a Il Tirreno, la sua quotidianità fatta di sacrifici economici per far quadrare i conti con uno stipendio da docente che definisce "non all'altezza delle esigenze ... (Orizzontescuola.it)

Nonostante la cecità - tutti i vicini le chiedono consigli su piante - fiori e giardini : festa per i 100 anni di nonna Gigina - Grande festa per Luigia Tampieri, conosciuta anche come Gigina d’Rimaia, che nella giornata di domenica 29 ha spento cento candeline in compagnia di parenti e amici. . . . Un'occasione per la quale ha ricevuto anche la visita della vicesindaca di Sant’Agata sul Santerno Lilia Borghi, che le ha portato. (Ravennatoday.it)