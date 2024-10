Ilnapolista.it - Tonali è il trascinatore del centrocampo dell’Italia. Chissà cosa sarebbe successo all’Europeo con lui (Repubblica)

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di sabato 12 ottobre 2024)è rinato in Nazionale: le sue ottime prestazioni in Nations League ci portano a chiedere comeandato l’Europeo se ci fosse stato anche il centrocampista del Newcastle in campo. Enrico Currò scrive su: “Ma il secondo luogo in cui è rinatoè ancora più importante: Coverciano, la casa della Nazionale. Ricorre proprio oggi un anniversario mica tanto glorioso. Il 12 ottobre 2023 la polizia si presentò per sequestrare, alla ricerca di tracce sul dossier aperto dalla confessione di Nicolò Fagioli, telefonini e tablet di Sandroe Nicolò Zaniolo, poi scagionato. Il seguito è noto: le squalifiche di dieci mesi per, che ammise di avere scommesso anche su partite del Milan (a vincere), e di sette per Fagioli, che ha partecipato: entrambi con pena accessoria delle sedute pubbliche sulla ludopatia.