Tempo di cyber security: "Un corso per difendersi dai pericoli di internet" (Di sabato 12 ottobre 2024) Nei giorni dell’internet Festival è ancora più importante capire che la sicurezza informatica è ciò che ci difende da reati di stalking, diffusione di informazioni sensibili o ancora peggio, influenzare libere elezioni. Per questo sono partite le iscrizioni a un corso gratuito a Pisa, finanziato dalla Regione Toscana per formare esperti in cyber security. Il percorso formativo, chiamato "Cyb.S.Ex" è organizzato da Formatica Scarl, azienda informatica pisana, e ha aperto i battenti fino al 23 ottobre. Per 990 ore complessive, di cui 396 in stage, 20 tra giovani e adulti, occupati e non, potranno formarsi come specialisti della sicurezza informatica, figure professionali che, spiega l’amministratore delegato di Formatica, Andrea Zavanella "saranno in grado di analizzare rischi, gestire infrastrutture e adottare misure per proteggere i sistemi informatici. Lanazione.it - Tempo di cyber security: "Un corso per difendersi dai pericoli di internet" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Nei giorni dell’Festival è ancora più importante capire che la sicurezza informatica è ciò che ci difende da reati di stalking, diffusione di informazioni sensibili o ancora peggio, influenzare libere elezioni. Per questo sono partite le iscrizioni a ungratuito a Pisa, finanziato dalla Regione Toscana per formare esperti in. Il performativo, chiamato "Cyb.S.Ex" è organizzato da Formatica Scarl, azienda informatica pisana, e ha aperto i battenti fino al 23 ottobre. Per 990 ore complessive, di cui 396 in stage, 20 tra giovani e adulti, occupati e non, potranno formarsi come specialisti della sicurezza informatica, figure professionali che, spiega l’amministratore delegato di Formatica, Andrea Zavanella "saranno in grado di analizzare rischi, gestire infrastrutture e adottare misure per proteggere i sistemi informatici.

