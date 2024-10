Ilrestodelcarlino.it - Teatro Romano, servono lavori più veloci

(Di sabato 12 ottobre 2024) Perché si deve vedere dall’esterno il, per di più fra i cassonetti dell’immondizia? E’ la riflessione che alcuni turisti in visita ad Ascoli hanno proposto ad alcuni passanti nel mentre che ammiravano questo splendido spazio a Porta Romana, purtroppo, dall’esterno. Ma non è solo questo il problema, ce ne sono altri a testimoniare una attenzione non proprio massima ad un luogo storico come il. Va doverosamente premesso che ci sono deiin corso, anche se non sembra fervere l’attività. I visitatori, desiderosi di ammirare le bellezze naturali e architettoniche dell’area, sono quindi costretti a farlo dall’esterno, ma soprattutto tra i cassonetti della zona. Il cancello d’ingresso alè infatti chiuso da oltre un mese perche stanno procedendo a rilento.