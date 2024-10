Tassi in calo su mutui e imprese, a settembre sotto il 5% (Di sabato 12 ottobre 2024) I Tassi di interesse su mutui e prestiti alle imprese hanno registrato un calo nel mese di settembre, frutto della nuova politica monetaria adottata dalla Banca Centrale Europea (Bce). Il trend si inserisce in un contesto più ampio di normalizzazione dei Tassi dopo i rialzi degli ultimi anni, con effetti positivi sia per le famiglie che per le imprese. Si prevedono nuovi tagli nei prossimi mesi. mutui in discesa Secondo l’ultimo rapporto mensile dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi), i Tassi sui nuovi mutui hanno registrato una flessione significativa. A settembre 2024, il tasso medio sui mutui si è attestato al 3,33%, rispetto al 3,59% del mese precedente e al 4,42% di dicembre 2023. Quifinanza.it - Tassi in calo su mutui e imprese, a settembre sotto il 5% Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Idi interesse sue prestiti allehanno registrato unnel mese di, frutto della nuova politica monetaria adottata dalla Banca Centrale Europea (Bce). Il trend si inserisce in un contesto più ampio di normalizzazione deidopo i rialzi degli ultimi anni, con effetti positivi sia per le famiglie che per le. Si prevedono nuovi tagli nei prossimi mesi.in discesa Secondo l’ultimo rapporto mensile dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi), isui nuovihanno registrato una flessione significativa. A2024, il tasso medio suisi è attestato al 3,33%, rispetto al 3,59% del mese precedente e al 4,42% di dicembre 2023.

