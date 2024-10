Sono malato | il bancario spione presenta un certificato medico per discolparsi Caccia ai complici

Secoloditalia.it - ‚ÄúSono malato‚ÄĚ: il bancario ‚Äúspione‚ÄĚ presenta un certificato medico per discolparsi. Caccia ai complici

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ha detto di soffrire di un disturbo di adattamento misto. E di essere un maniaco del controllo. Per provarlo davanti alla commissione disciplinare di Banca Intesa Vincenzo Coviello ha prodotto la relazione di uno psicologo. Ma il che è entrato nei conti di politici, uomini delle istituzioni e vip non convince e la procura vuole vederci chiaro, dando lae mandanti. Ilche spiava i conti correnti delle sorelle Meloni e uomini di centrodestra, oltre che vip afferma di non avere trattenuto o scaricato dati. E sostiene di aver fatto tutto solo per curiosità. Ma c’è un problema, si è contraddetto: nell’audit prima del licenziamento ha sicuramente mentito. Perché ha detto di aver smesso di accedere ai database e alle banche dati a ottobre 2023, dopo il primo richiamo del direttore della sua filiale di Bisceglie.