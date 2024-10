Secoloditalia.it - Russia e Iran sempre più vicini: Putin e Pezeshkian annunciano il progetto di un nuovo “ordine mondiale”

(Di sabato 12 ottobre 2024) “C’è urgente bisogno di unche distribuisca più equamente le ricchezze”: parole chiare, con cui Vladimirsi è rivolto al resto del mondo nell’ultimo vertice con l’in Turkmenistan. L’incontro si è svolto presso la località di Ashgabat, dove lo Zar ha incontrato per la prima volta il presidenteianoin un vertice durato un’ora. Il legame traedè “una priorità” per Vladimir, che può vantare un solido rapporto di cooperazione tra i due stati che in ambito militare si è consolidato già in passato, soprattutto nella fornitura di droni Shahed di fabbricazioneiana per attaccare l’Ucraina.e l’idea di un “” anti-americano Secondo il Presidente russo Vladimir, la necessità è quella di istituire in modo “irreversibile” un “” distante dal dominio americano.