Ilfoglio.it - Roccella: "L'immigrazione non può essere l'unica soluzione all'inverno demografico"

(Di sabato 12 ottobre 2024) “La questione rischia di distruggere gli sport femminili", ha detto Eugenia Maria, ministra della Famiglia e delle Pari opportunità, intervistata alla Festa dell'Ottimismo da Matteo Matzuzzi sulle gare disputate da atleti trans o con disturbo della differenziazione sessuale. "La special rapporteur dell’Onu per la violenza contro le donne, Reem Alsalem, ha presentato un rapporto molto netto e deciso sulla difficoltà delle ragazze oggi che si devono misurare in gare non corrette e non paritarie. Il suo taglio è stato più duro anche di quello che abbiamo adottato al G7 per le Pari opportunità. 890 medaglie perse in gare non corrette in 29 sport diversi, la questione non nasce col caso Khelif. La Navratilova non è sospetta di omofobia e ha detto ‘gli sport femminili non sono il luogo per maschi falliti’.