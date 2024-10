"Quando gioco contro i giovani"... Clamoroso Djokovic, una minaccia per Sinner? (Di sabato 12 ottobre 2024) Per un Rafa Nadal che si ritira, c'è un Nole Djokovic non ha ancora alcuna intenzione di appendere la racchetta al chiodo e anzi lancia una sfida ai suoi eredi, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il 37enne serbo, ormai ultimo dei Fab four del tennis ancora in attività (hanno detto addio, prima di Nadal, anche Roger Federer e Andy Murray) rinforza il suo primato di giocatore con più semifinali all'attivo nei Masters 1000. A Shanghai giocherà la sua 78esima, la nona in dieci partecipazioni nella storia del torneo. "Significa tanto perché non mi restano tante opportunità. Ho una programmazione molto selettiva, quest'anno non ho giocato al mio meglio per tutto l'anno, a parte qualche occasione particolare come Wimbledon e i Giochi Olimpici - ha detto l'ex numero 1 al mondo parlando ai giornalisti dopo la vittoria su Jakub Mensik -. Liberoquotidiano.it - "Quando gioco contro i giovani"... Clamoroso Djokovic, una minaccia per Sinner? Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Per un Rafa Nadal che si ritira, c'è un Nolenon ha ancora alcuna intenzione di appendere la racchetta al chiodo e anzi lancia una sfida ai suoi eredi, Jannike Carlos Alcaraz. Il 37enne serbo, ormai ultimo dei Fab four del tennis ancora in attività (hanno detto addio, prima di Nadal, anche Roger Federer e Andy Murray) rinforza il suo primato di giocatore con più semifinali all'attivo nei Masters 1000. A Shanghai giocherà la sua 78esima, la nona in dieci partecipazioni nella storia del torneo. "Significa tanto perché non mi restano tante opportunità. Ho una programmazione molto selettiva, quest'anno non ho giocato al mio meglio per tutto l'anno, a parte qualche occasione particolare come Wimbledon e i Giochi Olimpici - ha detto l'ex numero 1 al mondo parlando ai giornalisti dopo la vittoria su Jakub Mensik -.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner a mille rivede già Djokovic. Esame Machac - in palio la finale . Nole sfida Fritz : "Io continuo» - Siamo davvero nell’Olimpo della racchetta, con la sensazione impagabile di essere solo all’inizio di un lungo viaggio. "Continuo ancora – conferma il serbo –. Paolini ko. Un motivo in più per sperare nell’ennesima prova di forza dell’altoatesino, che con l’uscita di scena di Carlitos – lo spagnolo è avanti 3-0 nei confronti in questa stagione – vede più nitidamente all’orizzonte la sagoma del ... (Sport.quotidiano.net)

ATP Shanghai - è tempo di semifinali : Machac va in pasto a Sinner dopo il gran successo su Alcaraz. Djokovic per altri record - Fritz per sfatare un tabù - Ma non sarà facile contro Nole, con cui non ha mai vinto in nove precedenti e con cui ha un paio di ricordi poco piacevoli, come quello dell’Australian Open 2021 in cui sembrava in controllo contro un serbo condizionato da problemi agli addominali. Sono in quattro a essere rimasti in lizza per il penultimo Masters1000 stagionale, che vedrà di sicuro un vincitore diverso rispetto allo scorso anno, ... (Oasport.it)

Jannik Sinner chiuderà da n.1 al mondo il 2024! Distacco già incolmabile per Alcaraz e Djokovic - Clamoroso a Shanghai: Machac elimina Alcaraz e affronterà Sinner in semifinale Il campione in carica di Wimbledon e del Roland Garros rimarrebbe alle spalle di Jannik anche facendo percorso netto tra l’ATP 500 di Vienna o Basilea (se dovesse richiedere una wild card, visto che ad oggi non è iscritto), il Masters 1000 di Parigi-Bercy e le ATP Finals di Torino. (Oasport.it)

Jannik Sinner chiuderà il 2024 da n.1 al mondo! Distacco già incolmabile per Alcaraz e Djokovic - La vittoria di Tomas Machac su Carlos Alcaraz ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai ha regalato virtualmente a Jannik Sinner la sostanziale certezza di chiudere la stagione da numero 1 del ranking ATP. Ad oggi Sinner ha un margine di 3020 punti su Alcaraz e 3515 sul tedesco Alexander Zverev quando restano un massimo di 3500 punti disponibili dopo Shanghai. (Oasport.it)