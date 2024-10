Nembro, dopo il maltempo riaperta la rampa di accesso alla statale della Val Seriana per chi viene da Bergamo (Di sabato 12 ottobre 2024) Nembro. riaperta la rampa di accesso alla statale 671 della Val Seriana per chi proviene da Bergamo: lo svincolo, chiuso in seguito al problema avuto da due tralicci dell’alta tensione lungo il Serio danneggiati dal maltempo e successivamente rimossi per evitarne il collo, è di nuovo percorribile. A comunicarlo è il Comune di Nembro che, a seguito di ulteriori controlli effettuati da Anas nella tarda serata di venerdì 11 ottobre, è stato informato del via libera per il tratto di strada all’altezza della rotonda dell’azienda Polini al confine con Alzano Lombardo e all’ingresso da via Acqua dei Buoi. Per automobilisti e motociclisti la raccomandazione è quella di prestare la massima attenzione alla segnaletica stradale, modificata per la messa in sicurezza della strada. Bergamonews.it - Nembro, dopo il maltempo riaperta la rampa di accesso alla statale della Val Seriana per chi viene da Bergamo Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di sabato 12 ottobre 2024)ladi671Valper chi proda: lo svincolo, chiuso in seguito al problema avuto da due tralicci dell’alta tensione lungo il Serio danneggiati dale successivamente rimossi per evitarne il collo, è di nuovo percorribile. A comunicarlo è il Comune diche, a seguito di ulteriori controlli effettuati da Anas nella tarda serata di venerdì 11 ottobre, è stato informato del via libera per il tratto di strada all’altezzarotonda dell’azienda Polini al confine con Alzano Lombardo e all’ingresso da via Acqua dei Buoi. Per automobilisti e motociclisti la raccomandazione è quella di prestare la massima attenzionesegnaletica stradale, modificata per la messa in sicurezzastrada.

