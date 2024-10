Mister Movie | Cristiano Malgioglio e Simona Ventura: tensione per un invito mancato (Di sabato 12 ottobre 2024) Una recente tensione tra Cristiano Malgioglio e Simona Ventura ha catturato l’attenzione dei fan del gossip. Il celebre cantautore e giurato di Tale e Quale Show, trasmissione condotta da Carlo Conti su Rai Uno, ha espresso il suo disappunto per non essere stato invitato al matrimonio della Ventura. Questo episodio ha generato un botta e Mistermovie.it - Mister Movie | Cristiano Malgioglio e Simona Ventura: tensione per un invito mancato Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Una recentetraha catturato l’attenzione dei fan del gossip. Il celebre cantautore e giurato di Tale e Quale Show, trasmissione condotta da Carlo Conti su Rai Uno, ha espresso il suo disappunto per non essere stato invitato al matrimonio della. Questo episodio ha generato un botta e

Cristiano Malgioglio ai ferri corti con Simona Ventura : ecco perché - Perché? Lei non l’ha invitato al suo matrimonio, è molto offeso. Motivo del contendersi, il mancato invito al matrimonio della conduttrice. Ospite nella trasmissione di Francesco Fredella, Protagonisti, in onda su RTL 102,5 anche Gabriele Parpiglia aveva raccontato che i due, un tempo grandi amici, fossero ai ferri corti: Lui è offeso con Simona Ventura. (Isaechia.it)

“Io me ne vado”. Tale e Quale Show - Cristiano Malgioglio arrabbiatissimo con i giudici e Carlo Conti - . com/V6He2vDhsi— Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 11, 2024 “Ma io me ne vado via da questo programma”, ha detto minaccioso ma col sorriso a Carlo Conti. “Altro che 50, sono 70 anni”, la pronta replica del conduttore. E alla fine dell’esibizione di Kelly Joyce, che lui non ha apprezzato a pieno, ha iniziato a parlare della vera cantante. (Caffeinamagazine.it)

Cristiano Malgioglio offeso con Simona Ventura : “Non me lo aspettavo” - I due hanno lavorato in più occasioni insieme, come quando il cantautore è sbarcato nella settima edizione de L’Isola dei Famosi o quando è apparso a Quelli che il Calcio e successivamente ad X Factor per selezionare i giovani concorrenti del talent che andava in onda in Rai. La presentatrice ha subito risposto: “Ti ho invitato, ma ci mancherebbe“. (Biccy.it)