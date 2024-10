Milan, Maximilian Ibrahimovic: “Ecco cosa sogno”. Il fratello, papà Zlatan e… (Di sabato 12 ottobre 2024) Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan e punta titolare del Milan Primavera, ha rilasciato una piccola intervista a SvtSport. Le sue parole Pianetamilan.it - Milan, Maximilian Ibrahimovic: “Ecco cosa sogno”. Il fratello, papà Zlatan e… Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 12 ottobre 2024), figlio die punta titolare delPrimavera, ha rilasciato una piccola intervista a SvtSport. Le sue parole

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - un altro Ibrahimovic nella Svezia : prima chiamata per Maximilian - Maximilian Ibrahimovic, dopo le grandissime prestazioni con la maglia del Milan Primavera ha ricevuto la chiamata della Svezia Under 18. (Pianetamilan.it)

Maximilian Ibrahimovic - che esordio per il figlio di Zlatan : doppietta con il Milan Primavera - . Non si era arrivati alle accuse di nepotismo, ma poco c’era mancato. Grande gioia, presumibilmente, da parte di papà, che oggi assisterà al debutto della squadra A in campionato, stasera a San Siro contro il Torino. Maximilian potrebbe fare qualche apparizione anche con il Milan Futuro, l’Under 23 rossonera che disputerà la serie C. (Sport.quotidiano.net)

Il ruolo nel Milan - il figlio Maximilian - il suo futuro : Ibrahimovic si confessa - Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan, ha parlato in esclusiva a 'The Athletic'. Ecco le sue dichiarazioni. (Pianetamilan.it)