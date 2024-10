Milan, Calabria verso l’addio? Fonseca potrebbe puntare su Jimenez (Di sabato 12 ottobre 2024) Milan, Alex Jimenez potrebbe presto guadagnare minuti anche con la prima squadra rossonero. Davide Calabria potrebbe lasciare a gennaio Pianetamilan.it - Milan, Calabria verso l’addio? Fonseca potrebbe puntare su Jimenez Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 12 ottobre 2024), Alexpresto guadagnare minuti anche con la prima squadra rossonero. Davidelasciare a gennaio

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Milan - tre giocatori a rischio addio a gennaio : ecco chi potrebbe partire nell’immediato - A partire dell’ex Fiorentina Jovic, […]. Il calciomercato Milan potrebbe vendere tre giocatori già a gennaio, finiti tutti sempre più a margine del progetto Fonseca Il calciomercato Milan è vicino ad una piccola rivoluzione in attacco. Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero tre calciatori sempre più lontani da Milanello per motivi di gerarchie e scarso minutaglia. (Calcionews24.com)

La Latteria di Via San Marco a Milano potrebbe riaprire grazie a una giovane imprenditrice - . Con queste poche e inequivocabili parole i proprietari della leggendaria Latteria di via San Marco a Milano avevano decretato la fine della loro insegna romanzesca, che ha sfamato centinaia di milanesi, nota alle cronache anche per aver "rimbalzato" Madonna che, arrivata nel capoluogo meneghino per due concerti, non ha potuto assaggiare i celebri tagliolini al limone: di domenica la Latteria ... (Gamberorosso.it)

Calciomercato Milan – Skov Olsen un’idea : ecco quanto potrebbe costare - Calciomercato Milan, Skov Olsen il possibile colpo in attacco? Secondo 'La Gazzetta dello Sport' sarebbero tre le opzioni per i rossoneri. (Pianetamilan.it)