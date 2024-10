Mette a soqquadro un magazzino per svaligiarlo: bloccato con lo spray urticante (Di sabato 12 ottobre 2024) Sventato un furto nella notte di sabato in un magazzino di viale Espinasse a Milano. Alle tre di notte, la polizia è arrivata sul posto in seguito alla segnalazione di un'intrusione nei locali di una società. All'interno del magazzino, gli agenti hanno sorpreso un uomo di 44 anni, italiano e con Milanotoday.it - Mette a soqquadro un magazzino per svaligiarlo: bloccato con lo spray urticante Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sventato un furto nella notte di sabato in undi viale Espinasse a Milano. Alle tre di notte, la polizia è arrivata sul posto in seguito alla segnalazione di un'intrusione nei locali di una società. All'interno del, gli agenti hanno sorpreso un uomo di 44 anni, italiano e con

