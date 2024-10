Thesocialpost.it - Meteo, fine settimana di sole: da oggi tornano picchi di 38 gradi

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Con la fase più intensa del maltempo ormai superata, l’Italia si appresta a vivere un periodo più stabile dal punto di vistarologico. Le prime due settimane di ottobre hanno portato diverse criticità legate alle forti piogge, ma nelle prossime ore si prevede un miglioramento significativo. Il weekend si preannunciaggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in aumento. Anche per lasuccessiva, le previsioni indicano una tendenza verso il bel tempo, offrendo un respiro di sollievo dopo i disagi delle ultime giornate.Leggi anche:, allerta maltempo in Veneto ed Emilia Romagna. Quanto durerà Ondata di caldo improvvisa Un aspetto interessante riguarda l’arrivo di un’ondata di caldo, con temperature che potrebbero raggiungere valori quasi estivi.