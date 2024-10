"Mente sapendo di mentire". E Renzi querela il portavoce di La Russa (Di sabato 12 ottobre 2024) L'ex presidente del Consiglio ha annunciato la querela per il portavoce del presidente del Senato per la questione del presunto "scouting" Ilgiornale.it - "Mente sapendo di mentire". E Renzi querela il portavoce di La Russa Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L'ex presidente del Consiglio ha annunciato laper ildel presidente del Senato per la questione del presunto "scouting"

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Renzi querela il portavoce di La Russa. La replica : "Mente sapendo di mentire" - Così Emiliano Arrigo, portavoce del presidente del Senato. . Con tutto il rispetto possibile Renzi sta superando ogni limite. “Il senatore Matteo Renzi mente sapendo di mentire e coinvolge - non so quanto volontariamente – la sua collega Musolino (eletta con altra lista e poi passata a Iv) a fare altrettanto. (Liberoquotidiano.it)

L’assurdo caso di Renzi che querela il portavoce di La Russa. FdI : “È in difficoltà e alza inutili polveroni” - . Un bizzarro e preoccupante caso si affaccia alle cronache politiche: Matteo Renzi, senatore, leader di partito ed ex presidente del Consiglio, ha querelato il portavoce di Ignazio La Russa, Emiliano Arrigo, nell’ambito di una querelle tutta politica nella quale il professionista è entrato solo per svolgere il proprio lavoro. (Secoloditalia.it)

“Renzi mente spudoratamente” e l’ex premier querela il portavoce di La Russa. Musolino conferma : “Mi ha chiesto di passare a Fdi” - Musolino ha ribadito ancora oggi, a L’aria che tira (su La7), la sua versione: “C’è stato un approccio abbastanza diretto da parte di La Russa a verificare una mia disponibilità, in senso generale, a fare un passaggio a Fratelli d’Italia” ha detto. La ripetuta accusa di mentire ha quindi spinto Renzi, evidentemente, alle vie legali. (Ilfattoquotidiano.it)