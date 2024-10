Terzotemponapoli.com - Marolda: “Napoli, rinnovo di Kvara unica ombra? Sì, l’unica nuvola nera”

(Di sabato 12 ottobre 2024) A RadioCentrale, nel corso di Un Calcio alla Radio – 3° Tempo è intervenuto Ciccio, giornalista. Queste le sue parole:sulla delinquenza nei confronti di Neres, Juan Jesus e Politano “Delinquenza nei confronti di Neres, Juan Jesus e Politano? Devo credere a ciò che mi dicono le fonti ufficiali, può sembrare strano, ma i casi non sono collegati, in questa città i furti di auto accadono. A me hanno rubato 3 auto e non ho mai fatto dietrologia. Se ci sarà qualcosa, comunque, le indagini ce lo diranno. Sullo sfogo di Juan Jesus Sfogo di Juan Jesus? Capisco la sua amarezza, ma non condivido il suo commento. Avrebbe potuto fare a meno di utilizzare certe espressioni. Capisco anche la preoccupazione di De Iesu che non è solo l’assessore alla legalità, ma è stato anche Questore e Vice Capo della Polizia in Italia, non un personaggio qualunque.