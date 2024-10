Lorenzo Spolverato si sfoga con Javier e smonta Shaila Gatta (Di sabato 12 ottobre 2024) Lorenzo Spolverato si sfoga con Javier Martinez e a sorpresa smonta Shaila Gatta: ecco cosa è accaduto e le sue parole L'articolo Lorenzo Spolverato si sfoga con Javier e smonta Shaila Gatta proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Lorenzo Spolverato si sfoga con Javier e smonta Shaila Gatta Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di sabato 12 ottobre 2024)siconMartinez e a sorpresa: ecco cosa è accaduto e le sue parole L'articolosiconproviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato lontani al GF : lei si sfoga con Javier - Se con il primo le cose sembrano essere decisamente più semplici e fluide, lo stesso non può dirsi di Lorenzo. . In ogni caso, la giovane ha concluso il suo sfogo dicendo di volersi vivere questa esperienza all’interno della casa nel modo più sereno possibile cercando di dedicarsi alla conoscenza approfondita anche degli altri concorrenti. (Tutto.tv)

Shaila Gatta si sfoga con Lorenzo Spolverato e scoppia in lacrime - Shaila Gatta si sfoga con Lorenzo Spolverato e scoppia in lacrime: ecco cosa è accaduto all'interno della casa L'articolo Shaila Gatta si sfoga con Lorenzo Spolverato e scoppia in lacrime proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)