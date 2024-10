LIVE – Sinner-Machac 6-4 7-5, semifinale Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 12 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Machac, incontro valevole per la prima semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2024 (cemento outdoor). Il fenomeno altoatesino nei quarti ha lasciato solo cinque game al russo Daniil Medvedev. Adesso per lui c’è il top quaranta ceco, che nel turno precedente ha stupito tutti eliminando in due set molto lottati lo spagnolo Carlos Alcaraz. Tra i due giocatori si tratta del secondo scontro diretto in carriera. Quest’anno, infatti, hanno già incrociato le loro racchette a fine marzo nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami, con Sinner che riuscì ad avere la meglio in due comodi parziali. Anche in questa circostanza, nonostante Machac stia esprimendo il miglior tennis della sua vita, sarà il numero uno del mondo a partire nettamente favorito in base alle quote dei bookmakers. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per la primadeldi(cemento outdoor). Il fenomeno altoatesino nei quarti ha lasciato solo cinque game al russo Daniil Medvedev. Adesso per lui c’è il top quaranta ceco, che nel turno precedente ha stupito tutti eliminando in due set molto lottati lo spagnolo Carlos Alcaraz. Tra i due giocatori si tratta del secondo scontro diretto in carriera. Quest’anno, infatti, hanno già incrociato le loro racchette a fine marzo nei quarti di finale deldi Miami, conche riuscì ad avere la meglio in due comodi parziali. Anche in questa circostanza, nonostantestia esprimendo il miglior tennis della sua vita, sarà il numero uno del mondo a partire nettamente favorito in base alle quote dei bookmakers.

LIVE Sinner-Machac 6-4 - 7-5 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : implacabile il n.1 nei momenti caldi. Finale con Djokovic? - Sin qui 14 vincenti e 5 errori gratuiti per Sinner. 15-40 Larghissimo il diritto a sventaglio di Machac. 1. 15-15 Servizio, rovescio in contropiede e diritto risolutivo di Sinner. 30-30 Machac sorprende Sinner con un rovescio in contropiede e poi chiude con un comodo smash. 30-0 Diritto incisivo dell’italiano, lungo il recupero difensivo del ceco. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Machac 6-4 - 5-4 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : l’azzurro cancella 2 palle break - 2-2 Battuta esterna vincente. 30-30 Primo scambio lungo. 12 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Sinner-Machac, semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2024. 30-15 Servizio e diritto incrociato di Sinner. 30-15 Battuta vincente al centro del n. 1 al mondo. 1 al mondo. 30 locali). (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Machac 6-4 5-4 - semifinale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - In palio per il vincitore c’è il pass per l’ultimo atto del ‘Mille’ asiatico contro uno tra il campione serbo Novak Djokovic, quattro volte vincitore del torneo, oppure il californiano Taylor Fritz, finalista in carica degli US Open. Sportface. it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. (Sportface.it)

LIVE Sinner-Machac 6-4 - 4-3 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il ceco continua a mordere le caviglie - 1 del mondo va a caccia di un’altra Finale, dopo quella di Pechino in questo swing asiatico, e dall’altra parte della rete ci sarà un avversario insidioso, capace di battere nel turno precedente lo spagnolo Carlos Alcaraz. Seconda di servizio. CONTRO-BREAK DI SINNER! Formidabile rovescio lungolinea dell’italiano, che ha toccato appena il nastro. (Oasport.it)