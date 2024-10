Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24

(Di sabato 12 ottobre 2024) Le aperture dei giornali sono dedicate al nuovo attacco di Israele ai caschi blu dell'Onu al confine con Libano, con Italia, Spagna e Francia che chiedono di cessare il fuoco. Macron, in particolare, spinge l'Europa a proclamare il bando alle armi vendute allo Stato ebraico. Sempre in primo piano, la caccia ai complici dell'impiegato di banca che spiava i conti di politici e vip. Spazio anche all'audizione in Parlamento di Tavares, ceo di Stellantis, che chiede piĂą sussidi e incentivi