Juventus: intreccio Osimhen, Vlahovic spalle al muro (Di sabato 12 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 12 Ottobre 2024 9:51 di Federico De Milano Spunta l'intreccio di mercato per la Juventus con Osimhen coinvolto: decisione in tempi brevi da prendere per Vlahovic Questa prima parte di campionato per la Juventus è stata caratterizzata dall'assenza di sconfitte con tre vittorie e quattro pareggi nei primi sette turni di Serie A e ben due successi su altrettante gare giocate in Champions League, quando si è giunti alla seconda sosta per le nazionali della stagione. Il lavoro di Thiago Motta sta piacendo molto ai tifosi che sono rimasti fin qui per lo più soddisfatti del gioco mostrato e dei risultati raccolti dai bianconeri. Si è rivisto su buoni livelli anche Dusan Vlahovic che, al netto di qualche errore di troppo e alcune critiche che gli arrivano spesso per il gioco spalle alla porta, sta ritrovando con continuità la via del gol.

Osimhen - la verità sul trasferimento alla Juventus : cosa succederà in estate - L’attaccante nigeriano è già stato dimenticato dai tifosi azzurri, che si stanno godendo un Romelu Lukaku in una forma non perfetta, ma assolutamente determinante in termini sia di gol che di assist. Victor Osimhen potrebbe davvero andare alla Juventus in estate? La verità sul possibile trasferimento e sulla clausola E’ stata la trattativa che ha tenuto banco per tutta l’estate in casa Napoli, ... (Spazionapoli.it)

Juventus : intreccio Osimhen - Vlahovic spalle al muro - Tuttavia De Laurentiis farà di tutto per non cederlo ai bianconeri e la clausola nel suo contratto non vale per la Serie A motivo per il quale il suo approdo alla Juve pare ad oggi molto complicato. Da gennaio si potrà trattare con un talento interessante come Jonathan David senza dover più passare dal Lille ma sul canadese la concorrenza è alta. (Rompipallone.it)

Osimhen - De Laurentiis non lo venderebbe mai alla Juventus. Piuttosto lo regalerebbe al Galatasaray - Osimhen, De Laurentiis non lo venderebbe mai alla Juventus. Con la passione straordinaria che ho trovato qui a Istanbul potrò solo continuare a migliorare » , si è autocelebrato V09, dando poco peso al disinteresse nei suoi confronti da parte dei top club nel mercato estivo. Il bomber nigeriano ha voglia di riscatto e per lui tifa a distanza pure il Napoli, che è rimasto il proprietario del suo ... (Ilnapolista.it)