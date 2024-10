Isaksen contro Tudor: «Lui non mi voleva alla Lazio. Con Baroni posso dire che…» (Di sabato 12 ottobre 2024) Isaksen, esterno della Lazio e della nazionale danese, ha parlato così della sua esperienza con la Lazio e dell’addio di Tudor Intervenuto ai microfoni di Tipsbladet, Gustav Isaksen ha parlato così della sua esperienza alla Lazio e dell’addio di Tudor: ripensando all’anno scorso durante l’annata in Serie A. PAROLE – «Naturalmente sogno di arrivare in fondo in tutte le competizioni, di fare molte partite e Calcionews24.com - Isaksen contro Tudor: «Lui non mi voleva alla Lazio. Con Baroni posso dire che…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 12 ottobre 2024), esterno dellae della nazionale danese, ha parlato così della sua esperienza con lae dell’addio diIntervenuto ai microfoni di Tipsbladet, Gustavha parlato così della sua esperienzae dell’addio di: ripensando all’anno scorso durante l’annata in Serie A. PAROLE – «Naturalmente sogno di arrivare in fondo in tutte le competizioni, di fare molte partite e

LAZIO - Isaksen: "Tudor voleva che me ne andassi, Baroni riconosce le mie qualità"

Dal ritiro della sua Danimarca, Gustav Isaksen ha parlato di come è cambiata la sua vita alla Lazio con l'arrivo di Marco Baroni in panchina. "Tudor voleva che andassi da un'altra parte e che arrivass ...