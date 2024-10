Inter, Mkhitaryan resiste anche a Zielinski: il polacco ha giocato quanto Klaassen! (Di sabato 12 ottobre 2024) La prima parte di campionato ha offerto un responso chiaro, sicuramente parziale e non definitivo, in merito alla scelta del titolare nel ruolo Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 12 ottobre 2024) La prima parte di campionato ha offerto un responso chiaro, sicuramente parziale e non definitivo, in merito alla scelta del titolare nel ruolo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mkhitaryan - storico traguardo con l’Inter : complimenti dei nerazzurri - Il primo ha consentito ai nerazzurri di battere in semifinale i rivali cittadini e accedere alla finale di Champions League del 2023, mentre gli altri due li ha realizzati nel derby dello scorso anno vinto dall’Inter per 5-1. IL TRAGUARDO – Henrikh Mkhitaryan ha vissuto Inter-Torino come una partita dal sapore speciale, dato che è coincisa con la sua presenza numero 100 con i nerazzurri in tutte ... (Inter-news.it)

Mkhitaryan in netto miglioramento : scelta Inter non casuale - Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Mkhitaryan in netto miglioramento: scelta Inter non casuale) © Inter-News. Henrikh Mkhitaryan ha iniziato da titolare il match tra Inter e Torino della settima giornata di Serie A 2024-2025. (Inter-news.it)

Mkhitaryan frena : «Inter - felici per la vittoria ma c’è tanto da migliorare!» - AVVERSARIE – Henrikh Mkhitaryan conclude poi: «Juventus e Napoli le dirette avversarie dell’Inter per lo scudetto? Non solo loro, anche le altre squadre come Milan o Roma. Mkhitaryan, dalla crescita di Thuram a quella dell’Inter CRESCITA – Henrikh Mkhitaryan continua, soffermandosi sul protagonista indiscusso di Inter-Torino: «La crescita di Thuram? Non c’è bisogno di dire niente, lui sta ... (Inter-news.it)